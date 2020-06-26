В Сочи воздушный шар упал в море из-за сильного ветра

Утром в акватории Черного моря в районе поселка Головинка ветер занес воздушный шар примерно на три километра от берега. Аэростат терпел бедствие: горючее было на исходе, а сильный ветер уносил шар все дальше. Когда спасатели добрались на катере к месту происшествия, шар уже упал в воду.

«К счастью, пилот не пострадал. Ему даже не потребовалась медицинская помощь. 35-летнего сочинца отвезли на берег на катере», — сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели достали из воды оболочку и прицепную кабину шара. Мужчина рассказал, что утром отправился в полет с двумя туристами на борту. Романтическое путешествие планировалось совершить по долине реки Шахе. Однако погода испортилась и ветер понес аэростат понес. Молодую пару успели пересадить на катер и отправить на берег. А пилот остался спасать шар, который стал практически неуправляемым.

Напомним, недавно в Сочи случилось еще одно происшествие, связанное с развлекательными полетами. На горном курорте в Красной Поляне 20 июня при взлете упал параплан. Его пассажир получил тяжелые травмы и умер в больнице.