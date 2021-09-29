На Кубани увеличилось число закрытых классов из-за коронавируса. Переведут ли школьников на дистанционное обучение?

В администрации Краснодарского края рассказали о ситуации с высокой заболеваемостью коронавирусом в школах

В Краснодарском крае за последнюю неделю на 60% увеличилось число закрытых из-за коронавируса классов. На сегодня закрыты 189 классов в 82 школах.

Кроме того, полностью закрыты две школы в Усть-Лабинском и Туапсинском районах. Также из-за случаев заболевания закрыли два детских сада — №20 Геленджика, № 5 Динского района и еще 50 групп в 30 дошкольных учреждениях.