На Кубани увеличилось число закрытых классов из-за коронавируса. Переведут ли школьников на дистанционное обучение?

Краснодарский край

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В администрации Краснодарского края рассказали о ситуации с высокой заболеваемостью коронавирусом в школах

В Краснодарском крае за последнюю неделю на 60% увеличилось число закрытых из-за коронавируса классов. На сегодня закрыты 189 классов в 82 школах.

Кроме того, полностью закрыты две школы в Усть-Лабинском и Туапсинском районах. Также из-за случаев заболевания закрыли два детских сада — №20 Геленджика, № 5 Динского района и еще 50 групп в 30 дошкольных учреждениях.

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Министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьёва сказала, что в регионе делают все, чтобы не допустить перевода школьников на дистанционное обучение. На входах в школах распределяют потоки людей, измеряют температуру и проводят дезинфекцию в учреждениях.

«Подавляющее большинство сотрудников образовательных организаций уже сделали прививки от COVID-19. Но сейчас многое зависит и от эпидситуации в семьях, вакцинации родителей учеников. Совместными усилиями мы сможем защитить наших детей от заболевания и продолжить обучение в традиционном формате», — сказала Воробьёва.

Вакцинация Коронавирус Школа

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На Кубани увеличилось число закрытых классов из-за коронавируса. Переведут ли школьников на дистанционное обучение?
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