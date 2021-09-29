«Курорт Красная Поляна» анонсировал горнолыжные новинки зимнего сезона

На «Курорте Красная Поляна» планируют реконструкцию трасс, расширение зоны искусственного оснежения и запуск спецпредложения для лыжников

К предстоящему зимнему сезону на «Курорте Красная Поляна» реконструируют трассы в восточном секторе, расширят зону искусственного оснежения и запустят предложение для лыжников и сноубордистов «Катай и отдыхай».

В сезоне 2021/2022 курорт откроет зоны катания на отметках от 2300 до 960 метров над уровнем моря. Это 30 км трасс разной сложности, 8 фрирайд-зон, 2 сноупарка и фан-парк для начинающих, трассы вечернего катания с обновленной подсветкой и рейс-зона. Первыми откроются трассы горной долины Цирк-2: благодаря уникальному климату долины «Курорт Красная Поляна» предлагает самый длинный в Сочи сезон катания — с декабря по май. Лыжники и сноубордисты смогут пользоваться сезонными ски-пассами, тарифами «3 дня по цене 2», «5 дней по цене 3» и другими. Для гостей будут работать прокат снаряжения, ски-сервис, служба инструкторов, рестораны и кафе у склонов. Купить «сезонник» для катания можно в онлайн-магазине курорта, до конца сентября действует скидка 15%.

К зиме трассы спуска из горной долины Цирк-2 в восточный сектор модернизируют из «красных» в «синие»: ширина увеличится в три раза — до 18 метров, угол уклона опустится на 16 градусов, исчезнут узкие и резкие повороты. Обновленный спуск станет доступен большему количеству посетителей. Кроме того, райдеры смогут сразу попасть к старту «синей» трассы «Поликаря» (раньше подниматься нужно было по кресельной канатной дороге). Изменения коснутся трасс «Восточная», «Зигзаг» и «Восточный лес». На курорте уже начали увеличивать зону искусственного оснежения. Она станет на 1 км больше благодаря новым снежным пушкам и ружьям на трассах «Транзит» и «Учебная». После реконструкции системы искусственного оснежения курорт сможет производить в три раза больше снега при отрицательных температурах, раньше и открыть склоны на отметках ниже 1000 метров над уровнем моря и вечернее катание.