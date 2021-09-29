Болельщики с инвалидностью вступились за сотрудника ФК «Краснодар». Но все не так просто

Часть болельщиков считает специалиста по вопросам инвалидности и доступности ФК «Краснодар» хорошим человеком, а другая группа не согласна с этим мнением. Вот в чём дело

Напомним, 26 сентября на стадионе «Краснодар» сотрудник клуба «Краснодар» Геннадий Щербина, который отвечает за работу с маломобильными болельщиками, агрессивно повел себя с болельщицей Татьяной Шкирей — накричал на нее, дважды ударил по руке и попытался отобрать телефон. Оказалось, что это не первый случай подобного поведения Щербины — другие болельщики уже несколько лет жалуются на сотрудника клуба. 28 сентября в Юга.ру поступило коллективное обращение от болельщиков с инвалидностью в защиту Щербины — его подписали 24 человека . Один из них записал видео в поддержку Щербины. Мужчина рассказал, что сотрудник клуба всегда идет на встречу, а Шкиря постоянно провоцирует Щербину.

Также с редакцией связался один из авторов обращения Андрей Михайленко. По словам Михайленко, конфликт 26 сентября — искусственный и длится уже несколько лет. В обращении сказано, что, вероятно, Шкиря претендует на место специалиста по работе с маломобильными болельщиками и поэтому провоцирует скандалы с Щербиной. Болельщики подчеркнули, что их полностью устраивает работа организаторов и Щербины — на их просьбы и предложения он реагирует оперативно. «Под его руководством мы дважды в этом году были на выездных матчах в Ростове. Это говорит о высокой организованности и ответственности человека, занимающего такую непростую должность», — сказано в обращении. Сам Михайленко также добавил, что считает Щербину профессионалом и «очень хорошим дружелюбным человеком с большим и добрым сердцем, всегда идёт на встречу в решений каких либо проблем».