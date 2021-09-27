«Два раза ударил по руке и отобрал телефон». Болельщица пожаловалась на агрессию сотрудника ФК «Краснодар»

26 сентября «специалист по вопросам инвалидности и доступности» ФК «Краснодар» накричал на болельщицу с инвалидностью, дважды ударил ее по руке и попытался отобрать телефон

26 сентября на стадионе «Краснодар» прошел матч краснодарского клуба с ФК «Сочи». Во время мероприятия произошел конфликт между болельщицей с инвалидностью Татьяной и сотрудником клуба Геннадием Щербиной, который отвечает за работу с маломобильными болельщиками.

Татьяна рассказала в своем ютуб-канале, что под конец матча к ней подошла помощница Щербины и сказала, что девушке нужно спуститься на спецтранспорте ко входу № 16. Болельщица спросила, можно ли доехать до парковки на другом спецтранспорте, так как начинался дождь. Помощница пообещала уточнить этот вопрос у Щербины.

После этого к болельщице подбежал сам Щербина и стал говорить, что нельзя пользоваться разными спецтранспортами. Девушка согласилась воспользоваться той же машиной, но мужчина начал обвинять ее во лжи и оказался недоволен тем, что разговор записывается на видео. Щербина дважды ударил болельщицу по руке и отобрал телефон.

«Я всегда записываю матчи и выставляю моменты с забитыми голами в соцсети. Он стал вырывать у меня телефон из рук, хотя по требованиям Роспотребнадзора не мог ко мне даже подходить ближе чем на 1,5 метра. Два раза он меня ударил по руке и отобрал телефон. За меня начал заступаться папа и Щербина вернул телефон», — рассказала девушка.