В Новороссийске появилось панно с изображением The Beatles

Краснодарский край

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Житель Новороссийска выложил мозаикой пано с изображением группы The Beatles

Фотографию панно с изображением участников группы The Beatles опубликовали в инстаграм «Чистый, безопасный город». Его выложил на заборе своего дома местный житель Новороссийска.

Автор поста написал, что не будет раскрывать адрес дома, чтобы «фанаты не досаживали хозяину».

«Если среди подписчиков случайно окажется хозяин этого чудесного панно, думаю, он сам решит указывать адрес или нет», — написал автор в комментариях.

Юга.ру писали, что в 2019 году в Сочи появилось граффити с Децлом, а в сентябре в Краснодаре нарисовали граффити с участниками шоу «Что было дальше?».

Искусство Новороссийск стрит-арт

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