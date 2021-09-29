В Новороссийске появилось панно с изображением The Beatles

Фотографию панно с изображением участников группы The Beatles опубликовали в инстаграм «Чистый, безопасный город». Его выложил на заборе своего дома местный житель Новороссийска.

Автор поста написал, что не будет раскрывать адрес дома, чтобы «фанаты не досаживали хозяину».

«Если среди подписчиков случайно окажется хозяин этого чудесного панно, думаю, он сам решит указывать адрес или нет», — написал автор в комментариях.