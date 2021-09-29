В Краснодаре пострадали 7 автомобилей из-за ДТП на парковке

Утром 29 сентября в Краснодаре на улице Лукьяненко произошло ДТП, в котором пострадали 7 автомобилей

«Ребята, когда задом выезжаете с парковки, будьте внимательны. Потому что все машины, которые едут по Лукьяненко, едут очень быстро, не соблюдая правила дорожного движения [...] Если бы ходили пешеходы по этой улице или кто-нибудь в машине находился из детей, было бы очень плачевненько», — предупредил автор видеоролика.

Инцидент произошел утром 29 сентября в районе улицы Лукьяненко, 111. Кадры с места аварии опубликовали в соцсетях очевидцы.

Как рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД Краснодара, 28-летняя местная жительница за рулем автомобиля Škoda около 10:10 выезжала с парковки на улице Лукьяненко. Вместе с ней в салоне автомобиля находился 11-летний сын.

Краснодарка не уступила дорогу грузовику Porter, который ехал по Лукьяненко в сторону Красных Партизан, и машины столкнулись.

Затем оба автомобиля наехали на припаркованные машины следующих марок: ВАЗ-2106, LADA Priora, Toyota и Opel. Механические повреждения в результате ДТП получили семь транспортных средств, а после этого грузовик Porter выехал на тротуар.

Ребенка — пассажира автомобиля Škoda доставили в больницу для обследования. Полиция проводит проверку.