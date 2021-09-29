В Краснодаре снова будут работать все ярмарки выходного дня
В Краснодаре со 2 октября по субботам начнут работать ярмарки выходного дня по всем адресам
Ярмарки выходного дня будут работать на всех точках со 2 октября каждую субботу с 8:00 до 15:00. На ярмарках будет представлена продукция хозяйств Выселковского, Калининского, Динского, Брюховецкого, Курганинского, Каневского, Павловского, Тимашевского районов, а также агропредприятия, фермерские хозяйства и частные предприниматели Краснодара, Республики Адыгея, пчеловоды Краснодара и края. Организаторы пообещали цены ниже среднерыночных.
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На всех ярмарочных местах организаторы следят за соблюдением санитарных норм и требований Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Ярмарки будут работать по адресам:
- улица Будённого (между Красной и Рашпилевской);
- улица Захарова (вблизи дома № 23);
- улица Уральская (вблизи дома № 168);
- улица Евдокии Бершанской (вблизи дома № 117);
- улица Заводская, 9;
- улица Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26);
- улица Героя Яцкова (вблизи дома № 11);
- улица Дзержинского (вблизи дома № 213);
- улица Каляева (вблизи дома № 198);
- улица Бургасская (вблизи дома № 31/1);
- улица Одесская (вблизи дома № 48).
Для жителей Юбилейного микрорайона еженедельно по субботам будет работать универсальная ярмарка по проспекту Чекистов (рядом с домом № 9).
Также на сайте администрации Краснодара есть раздел, где собрана информация по ярмаркам выходного дня. Там можно посмотреть интерактивную карту и выбрать ближайшую к месту жительства торговую площадку.
Юга.ру писали, что в Краснодаре открылась новая ярмарка фермерских продуктов. Планируется, что она будет круглогодичной.