В Краснодаре снова будут работать все ярмарки выходного дня

Краснодарский край

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В Краснодаре со 2 октября по субботам начнут работать ярмарки выходного дня по всем адресам

Ярмарки выходного дня будут работать на всех точках со 2 октября каждую субботу с 8:00 до 15:00. На ярмарках будет представлена продукция хозяйств Выселковского, Калининского, Динского, Брюховецкого, Курганинского, Каневского, Павловского, Тимашевского районов, а также агропредприятия, фермерские хозяйства и частные предприниматели Краснодара, Республики Адыгея, пчеловоды Краснодара и края. Организаторы пообещали цены ниже среднерыночных. 

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На всех ярмарочных местах организаторы следят за соблюдением санитарных норм и требований Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ярмарки будут работать по адресам:

  • улица Будённого (между Красной и Рашпилевской);
  • улица Захарова (вблизи дома № 23);
  • улица Уральская (вблизи дома № 168);
  • улица Евдокии Бершанской (вблизи дома № 117);
  • улица Заводская, 9;
  • улица Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26);
  • улица Героя Яцкова (вблизи дома № 11);
  • улица Дзержинского (вблизи дома № 213);
  • улица Каляева (вблизи дома № 198);
  • улица Бургасская (вблизи дома № 31/1);
  • улица Одесская (вблизи дома № 48).

Для жителей Юбилейного микрорайона еженедельно по субботам будет работать универсальная ярмарка по проспекту Чекистов (рядом с домом № 9).

Также на сайте администрации Краснодара есть раздел, где собрана информация по ярмаркам выходного дня. Там можно посмотреть интерактивную карту и выбрать ближайшую к месту жительства торговую площадку.

Юга.ру писали, что в Краснодаре открылась новая ярмарка фермерских продуктов. Планируется, что она будет круглогодичной. 

Краснодар Продукты питания Сельское хозяйство Ярмарки

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