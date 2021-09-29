В Краснодаре снова будут работать все ярмарки выходного дня

В Краснодаре со 2 октября по субботам начнут работать ярмарки выходного дня по всем адресам

Ярмарки выходного дня будут работать на всех точках со 2 октября каждую субботу с 8:00 до 15:00. На ярмарках будет представлена продукция хозяйств Выселковского, Калининского, Динского, Брюховецкого, Курганинского, Каневского, Павловского, Тимашевского районов, а также агропредприятия, фермерские хозяйства и частные предприниматели Краснодара, Республики Адыгея, пчеловоды Краснодара и края. Организаторы пообещали цены ниже среднерыночных.

На всех ярмарочных местах организаторы следят за соблюдением санитарных норм и требований Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ярмарки будут работать по адресам:

улица Будённого (между Красной и Рашпилевской);

улица Захарова (вблизи дома № 23);

улица Уральская (вблизи дома № 168);

улица Евдокии Бершанской (вблизи дома № 117);

улица Заводская, 9;

улица Восточно-Кругликовская (вблизи дома № 26);

улица Героя Яцкова (вблизи дома № 11);

улица Дзержинского (вблизи дома № 213);

улица Каляева (вблизи дома № 198);

улица Бургасская (вблизи дома № 31/1);

улица Одесская (вблизи дома № 48).

Для жителей Юбилейного микрорайона еженедельно по субботам будет работать универсальная ярмарка по проспекту Чекистов (рядом с домом № 9).

Также на сайте администрации Краснодара есть раздел, где собрана информация по ярмаркам выходного дня. Там можно посмотреть интерактивную карту и выбрать ближайшую к месту жительства торговую площадку.

Юга.ру писали, что в Краснодаре открылась новая ярмарка фермерских продуктов. Планируется, что она будет круглогодичной.