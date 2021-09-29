15-летний Влад прикован к постели после аварии. Вы можете помочь ему с реабилитацией

Благотворительный фонд «Русфонд» открыл сбор средств для Влада Варавки из станицы Новониколаевской. Ему нужно лечение, чтобы снова начать говорить и двигаться

Влад был веселым и активным парнем, пока в прошлом году не попал в аварию. Мама мальчика рассказала, что 7 ноября он возвращался домой из соседней станицы и поймал попутку. Было темно, водителя занесло, и он врезался в трактор.

Влад пострадал больше всех — основной удар пришелся на голову. В районной больнице выявили закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа, тяжелый ушиб мозга и травму грудной клетки. Мальчику провели трепанацию и удалили осколок кости в 12 см. Влад три недели пробыл в коме, а в это время врачи пытались нормализовать его состояние.

После выписки мальчик три месяца был дома и почти не двигался. В мае ему сделали еще одну операцию и начали реабилитацию. После этого Владу стало чуть лучше — ноги стали сгибаться, зашевелилась левая рука. Мальчику очень помогает любовь к музыке — Влад слушает ее и «танцует» левой рукой.

Врачи порекомендовали Владу восстановительное лечение. Подмосковный реабилитационный центр готов помочь, но для этого нужна большая сумма, а мать Влада воспитывает его и троих детей одна.