15-летний Влад прикован к постели после аварии. Вы можете помочь ему с реабилитацией
Благотворительный фонд «Русфонд» открыл сбор средств для Влада Варавки из станицы Новониколаевской. Ему нужно лечение, чтобы снова начать говорить и двигаться
Влад был веселым и активным парнем, пока в прошлом году не попал в аварию. Мама мальчика рассказала, что 7 ноября он возвращался домой из соседней станицы и поймал попутку. Было темно, водителя занесло, и он врезался в трактор.
Влад пострадал больше всех — основной удар пришелся на голову. В районной больнице выявили закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей черепа, тяжелый ушиб мозга и травму грудной клетки. Мальчику провели трепанацию и удалили осколок кости в 12 см. Влад три недели пробыл в коме, а в это время врачи пытались нормализовать его состояние.
После выписки мальчик три месяца был дома и почти не двигался. В мае ему сделали еще одну операцию и начали реабилитацию. После этого Владу стало чуть лучше — ноги стали сгибаться, зашевелилась левая рука. Мальчику очень помогает любовь к музыке — Влад слушает ее и «танцует» левой рукой.
Врачи порекомендовали Владу восстановительное лечение. Подмосковный реабилитационный центр готов помочь, но для этого нужна большая сумма, а мать Влада воспитывает его и троих детей одна.
Для реабилитации нужно 442 тыс. 400 рублей. Уже удалось собрать большую часть суммы — 364 тыс. рублей, не хватает 77 тыс. 630 рублей.
Как помочь Владу?
— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте «Русфонда»;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс. Деньги», электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Влад Варавка);
— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;
— оплатить в отделении любого банка или «Почты России», самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Обо всех способах оказать помощь Владу и другим подопечным «Русфонда» читайте здесь.