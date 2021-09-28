В порту Темрюка произошел разлив нефти из судна

Краснодарский край

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28 сентября в порту Темрюка произошла утечка нефти с судна «Леди Лейла»

28 сентября глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем инстаграм-аккаунте сообщила об очередном разливе нефти. В порту Темрюка произошла утечка с судна «Леди Лейла». Радионова также рассказала, что недавно обнаружили нефтяную пленку у строящихся причалов «Порт Мечел-Темрюк». 

«Это становится похоже на закономерность», — отметила глава Росприроднадзора.

Радионова сказала, что виновные в утечках будут наказаны. 

Юга.ру писали, что в прошлый разлив нефтепродуктов в Темрюке произошел в июле. А на днях пловцы в Кабардинке попали в нефтяное пятно в море у берега Геленджика.

Нефть Порты Разлив нефти Темрюкский район Черное море Экология

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