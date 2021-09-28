В Сочи ввели в эксплуатацию ЖК «Сан-Сити», который должны были сдать 7 лет назад

Краснодарский край

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В Сочи сдали проблемный ЖК «Сан-Сити», который обещали достроить в 2014 году

Строительством ЖК «Сан-Сити» в Сочи на Курортном проспекте, 108 занималось ООО «Южный берег». Две многоэтажки обещали сдать в 2014 году.

При проектировании домов в департаменте архитектуры Сочи согласовали высоту многоэтажек в 74 метра. За это решение позднее понес уголовное наказание бывший главный архитектор курорта Олег Шевейко. Дома находятся в зоне международного олимпийского гостеприимства, где высота зданий ограничена 17 метрами.

Затем вопрос завершения строительства ЖК взяли на контроль краевые власти. А 27 сентября Вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко написал в своем инстаграме, что «Сан-Сити» ввели в эксплуатацию. Ключи от квартир получат 586 человек. 

Как рассказал замглавы Сочи Алексей Соколов, застройщик произвел корректировку «технико-экономических показателей объекта». Строительство объекта-долгостроя завершилось.

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