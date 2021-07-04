В станице Благовещенской планируют построить 50 отелей и принимать 2 миллиона туристов ежегодно

В субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с делегацией правительства РФ планы грандиозной застройки станицы Благовещенской. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко объявил о намерениях государства обустроить в этом месте туристический кластер «Новая Анапа».

Проект предполагает тотальную застройку территории от дамбы, которая ведет на центральный пляж станицы Благовещенской, до шлагбаума при въезде на Бугазскую косу. На берегу Кизилташского лимана планируют возвести деловой центр, выставочный комплекс и реабилитационный центр. На морском побережье — не менее 50 отелей. «Вся застройка предусматривается в едином архитектурном стиле», — отметил Вениамин Кондратьев.

Общая сумма инвестиций оценивается в 160 млрд. рублей, шесть из которых будут вложены в полную реконструкцию автодороги между Благовещенской и поселком Виноградный. Строительство будет вестись в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». «Инструменты национального проекта по туризму дают широкие возможности для создания кластера «Новая Анапа» в горизонте 2-3 лет», — заявил Дмитрий Чернышенко. — «Корпорация «Туризм.рф» будет активным участником реализации проекта».

По оценке вице-губернатора Александра Руппеля, что открытие кластера «Новая Анапа» позволит увеличить турпоток в край на 2-3 миллиона человек ежегодно.

Любопытно, что ровно месяцем ранее было объявлено о строительстве нового горного курорта на плато Лаго-Наки.