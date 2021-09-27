Глава Адыгеи заявил, что нужно заботиться о здоровье спортсменов

27 сентября глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил с майкопскими волейболистами и тренерами развитие спорта в республике

27 сентября глава Адыгеи Мурат Кумпилов посетил тренировку майкопской волейбольной команды «Динамо-МГТУ» и обсудил с игроками и тренерами развитие спорта. Мероприятие состоялось тренировочной площадке ФОК «Оштен».

Кумпилов рассказал, что в Адыгее сформировалась развитая спортивная инфрастуктура и нужно обеспечить жителям республики доступность спортивных объектов во всех населенных пунктах, а также оказывать поддержку спортсменам, чьи успехи мотивируют молодежь.

«Нужно не только добиваться высоких результатов на соревнованиях, но и сохранять здоровье игроков. В этом направлении также будем работать. В свою очередь, от команды ждём красивой игры, которая привлечёт болельщиков», — сказал Мурат Кумпилов.

Волейболисты и тренеры показали Кумпилову современный игровой зал «Оштена», где проходят домашние игры команды в рамках Чемпионата России; тренажёрный зал, бассейн и другие объекты для тренировок.

Ранее Мурат Кумпилов обсудил с гандболистками и тренерами развитие спорта в регионе.