Глава Адыгеи наградил серебряного призера Олимпиады в Токио

Кумпилов обсудил с гандболистками и тренерами перспективы «Адыиф» в турнирной таблице российской суперлиги. Глава региона подчеркнул, что развитие спорта сейчас приоритетно для Адыгеи и власти готовы оказывать спортсменам необходимую поддержку.

Мурат Кумпилов посетил совместную тренировку первой и второй команд гандбольного клуба «Адыиф». Мероприятие состоялось в Майкопе во дворце спорта Адыгейского государственного университета «Якуб Коблев».

Далее состоялась церемония чествования Виктории Калининой — она завоевала серебряную медаль в гандболе на Олимпийских играх в Токио. Калинина родилась и выросла в Майкопе, а спортивную карьеру начинала как раз в команде «Адыиф».

Девушку наградили орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и высшей государственной наградой Республики Адыгея — медалью «Слава Адыгеи» за большой вклад в развитие отечественного спорта и высокие спортивные достижения и вручили денежное поощрение.

«Победы наших именитых земляков на соревнованиях высокого уровня становятся серьезным стимулом для юных спортсменов. На их примере будущие чемпионы видят, что упорный труд и каждодневные тренировки приносят достойный результат», — отметил Кумпилов.