В Красноармейском районе второй год мельчает озеро Трусово колено. Юга.ру спросили в минприроды Кубани, кто в этом виноват и что делать

В августе газета Красноармейского района «Голос Правды» сообщила, что озеру Трусово колено в Красном лесу грозит экологическая катастрофа. Водоем мельчает уже второй год, — на части дна выросла трава, а отмели стали опасными для животных, которые застревают в иле и погибают.

Раньше озеро пополнялось водами Ангелинского ерика. Потом был вырыт ороситель, который соединил трубу магистрального канала с водоемом. По словам директора «Краснодаркрайохоты» Ивана Черноштанова, всё было хорошо, пока в ороситель в прошлом году не врезался глава крестьянско-фермерского хозяйства Павел Миргородский, — именно это привело к тому, что вода в Трусовом колене стала убывать.

Портал Юга.ру направил запрос в министерство природных ресурсов Краснодарского края, чтобы узнать, кто виноват в обмелении озера, грозит ли ему экологическая катастрофа и что ведомство планирует делать, чтобы спасти водоем.

Исполняющий обязанности министра Сергей Ерёмин рассказал, что озеро Трусово колено сформировалось из старицы русла реки Кубани в границах зоологического заказника «Красный лес». Эта территория всегда имела природную и историческую ценность. В 1994 году ее преобразовали в заказник федерального значения.

С 2012 года «Красный лес» находится в ведении министерства и является особо охраняемой природной территорией регионального значения с охранным статусом зоологического заказника. Отвечает за него «Краснодаркрайохоты», — подведомственное минприроды учреждение.

Трусово озеро служит не только водоемом для диких животных, но и для пожарных целей, поэтому имеет важное значение для всей экосистемы заказника. Его пересыхание может привести к негативным последствия для флоры и фауны.