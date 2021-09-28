«Ни за что крайним сделали». На Кубани в заповеднике пересыхает озеро. В этом винят местного фермера
В Красноармейском районе второй год мельчает озеро Трусово колено. Юга.ру спросили в минприроды Кубани, кто в этом виноват и что делать
В августе газета Красноармейского района «Голос Правды» сообщила, что озеру Трусово колено в Красном лесу грозит экологическая катастрофа. Водоем мельчает уже второй год, — на части дна выросла трава, а отмели стали опасными для животных, которые застревают в иле и погибают.
Раньше озеро пополнялось водами Ангелинского ерика. Потом был вырыт ороситель, который соединил трубу магистрального канала с водоемом. По словам директора «Краснодаркрайохоты» Ивана Черноштанова, всё было хорошо, пока в ороситель в прошлом году не врезался глава крестьянско-фермерского хозяйства Павел Миргородский, — именно это привело к тому, что вода в Трусовом колене стала убывать.
Портал Юга.ру направил запрос в министерство природных ресурсов Краснодарского края, чтобы узнать, кто виноват в обмелении озера, грозит ли ему экологическая катастрофа и что ведомство планирует делать, чтобы спасти водоем.
Исполняющий обязанности министра Сергей Ерёмин рассказал, что озеро Трусово колено сформировалось из старицы русла реки Кубани в границах зоологического заказника «Красный лес». Эта территория всегда имела природную и историческую ценность. В 1994 году ее преобразовали в заказник федерального значения.
С 2012 года «Красный лес» находится в ведении министерства и является особо охраняемой природной территорией регионального значения с охранным статусом зоологического заказника. Отвечает за него «Краснодаркрайохоты», — подведомственное минприроды учреждение.
Трусово озеро служит не только водоемом для диких животных, но и для пожарных целей, поэтому имеет важное значение для всей экосистемы заказника. Его пересыхание может привести к негативным последствия для флоры и фауны.
Вопрос об обмелении озера подняло руководство «Краснодаркрайохоты». Ситуация находится на контроле министерства, говорится в ответе на запрос Юга.ру.
В июне 2021 года минприроды провело проверку, чтобы найти причину обмеления озера. Оказалось, что из притоков оросительной системы ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз», которая питает Трусово колено, глава КФХ осуществлял бесконтрольный забор воды.
Из-за этого возбудили административное дело по ст. 7.6 КоАП РФ (Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий), а фермера обязали заключить договор с «Кубаньмелиоводхозом».
Тем не менее, окончательная причина иссушения озера еще неясна. В министерстве объяснили, что это может быть связано как с засухой, так и с нарушением водопользования. Но понять, что больше повлияло на ситуацию, поможет только длительное наблюдение.
«Вместе с тем, заболачивание и дальнейшее иссушение стариц рек — естественный цикл существования подобных водных объектов. При этом в наших силах — продлить жизнь озера путем пресечения незаконных действий, подобных вышеупомянутому нарушению», — рассказал и. о. министра Сергей Ерёмин.
Сам фермер Павел Миргородский, которого обвинили в незаконном заборе воды, сказал журналисту Юга.ру, что не считает, что своими действиями вызвал иссушение озера. По его словам, ситуация с Трусовым коленом сложилась из-за неправильно построенной пропускной трубы магистрального канала, — из-за этого в озеро стало поступать мало воды.
Миргородский говорил директору «Краснодаркрайохоты» Ивану Черноштанову, что нужно менять трубу, но тот не захотел его слушать. В итоге, считает фермер, «начальство не захотело разобраться», и сделало его виноватым: «Я, грубо говоря, взял из тысячи литров всего один. Был бы виноват, а так... ни за что крайним сделали».
22 ноября иск министерства природных ресурсов к главе КФХ рассмотрит Арбитражный суд Краснодарского края.