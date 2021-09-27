В краснодарской школе эвакуировали 1 тыс. 350 детей из-за сообщения о минировании

Краснодарский край

Распечатать

27 сентября в школу № 50 под Краснодаром прислали электронное письмо о возможном минировании

Днем 27 сентября пользователи социальных сетей рассказали, что в краснодарской школе № 50 по улице Целиноградская, 1 детей спешно отправили домой без вещей. По словам очевидцев, на место приехала полиция, пожарные и скорая.

Позже в телеграм-канале администрации Краснодара объяснили, из-за чего эвакуировали детей. По информации городского департамента образования, сегодня в 13:00 на электронную почту школы № 50 поступило сообщение о возможном минировании. Сотрудники школы сообщили об этом экстренным службам.

Из здания эвакуировали 1 тыс. 350 учеников и 105 сотрудников. Полицейские и кинологи обследовали территорию школы и не нашли угрозы. 

Напомним, 22 сентября в Краснодаре из-за угрозы минирования эвакуировали студентов-медиков. Позже оказалось, что информация не подтвердилась, а сотрудники ФСБ нашли ответственного за ложное сообщение.

Дети Краснодар Полиция Телефонный террор Терроризм Школа

Новости

Муж и жена погибли во время пожара в Анапе
В Анапе бывший судья с родственником накопили 1,5 млн рублей штрафов
В краснодарской школе эвакуировали 1 тыс. 350 детей из-за сообщения о минировании
«Крики, плач детей, рядом со мной женщина крестилась». Из-за удара молнии в Краснодаре экстренно приземлился самолет
«Два раза ударил по руке и отобрал телефон». Болельщица пожаловалась на агрессию сотрудника ФК «Краснодар»
На строительство коллектора на улице Гудимы в Краснодаре необходимо 10 млн рублей — мэрия

Лента новостей

Тест: хорошо ли вы знаете Краснодар?
24 сентября, 13:59
Тест: хорошо ли вы знаете Краснодар?
«Не матч, а сказка»
Сегодня, 16:09
«Не матч, а сказка»
Футбольный аналитик Артур Каратай о победе ФК «Краснодар» над ФК «Сочи»
«У нас были залеплены глаза»
Сегодня, 11:27
«У нас были залеплены глаза»
Пловцы попали в нефтяное пятно в море у берега Геленджика

Реклама на портале