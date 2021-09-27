В краснодарской школе эвакуировали 1 тыс. 350 детей из-за сообщения о минировании

27 сентября в школу № 50 под Краснодаром прислали электронное письмо о возможном минировании

Днем 27 сентября пользователи социальных сетей рассказали, что в краснодарской школе № 50 по улице Целиноградская, 1 детей спешно отправили домой без вещей. По словам очевидцев, на место приехала полиция, пожарные и скорая.

Позже в телеграм-канале администрации Краснодара объяснили, из-за чего эвакуировали детей. По информации городского департамента образования, сегодня в 13:00 на электронную почту школы № 50 поступило сообщение о возможном минировании. Сотрудники школы сообщили об этом экстренным службам.

Из здания эвакуировали 1 тыс. 350 учеников и 105 сотрудников. Полицейские и кинологи обследовали территорию школы и не нашли угрозы.