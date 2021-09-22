Кто сделал рассылку о минировании вузов Краснодара и что ему за это будет? Рассказали в ФСБ

Утром 22 сентября 21-летний парень разослал в одной из соцсетей сообщения о минировании краснодарских вузов

Юга.ру писали, что утром 22 сентября студентов краснодарского медицинского университета эвакуировали перед первой парой из-за сообщении о минировании вуза. Позже оказалось, что информация не подтвердилась, и сотрудники полиции не нашли взрывчатые устройства и вещества.

В пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю Юга.ру рассказали, что нашли ответственного за сообщения о ложном минировании. Им оказался 21-летний парень. Он сделал рассылку сообщений о минировании университетов Краснодара через страницу одной из социальных сетей. В какой именно — в ведомстве не уточнили.

Установлено, что парень ранее привлекался к административной и уголовной ответственности. Результаты оперативно-розыскной деятельности передали в следственные органы полиции.

Теперь молодому человеку может грозить лишение свободы на срок до пяти лет по ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Напомним, в 2018 году 24-летнему жителю Абинска дали 7 лет колонии общего режима за ложные сообщения о минировании торгового центра, больницы и школы.