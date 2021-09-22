В Краснодаре из-за угрозы минирования эвакуировали студентов-медиков
Утром 23 сентября в КубГМУ поступило сообщение о минировании
Студентов краснодарского медицинского университета эвакуировали перед первой парой из-за сообщении о минировании вуза. В учебных чатах их просили не приходить на занятия из-за возможной опасности, сообщил телеграм-канал Kub Mash.
Все студенты собрались в парке Горького, их просили не приближаться к университету. Вуз осматривала полиция.
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили Юга.ру, что информация о минировании не подтвердилась. Сотрудники полиции не нашли взрывчатые устройства и вещества.
Напомним, в апреле СМИ рассказали, что в Краснодаре эвакуировали 26 школ из-за сообщений о минировании. Тогда силовики не предоставили какой-либо официальной информации по ситуации.