В Краснодаре из-за угрозы минирования эвакуировали студентов-медиков

Утром 23 сентября в КубГМУ поступило сообщение о минировании

Студентов краснодарского медицинского университета эвакуировали перед первой парой из-за сообщении о минировании вуза. В учебных чатах их просили не приходить на занятия из-за возможной опасности, сообщил телеграм-канал Kub Mash.

Все студенты собрались в парке Горького, их просили не приближаться к университету. Вуз осматривала полиция.