В Краснодаре из-за угрозы минирования эвакуировали студентов-медиков

Краснодарский край

Распечатать

Утром 23 сентября в КубГМУ поступило сообщение о минировании

Студентов краснодарского медицинского университета эвакуировали перед первой парой из-за сообщении о минировании вуза. В учебных чатах их просили не приходить на занятия из-за возможной опасности, сообщил телеграм-канал Kub Mash.

Все студенты собрались в парке Горького, их просили не приближаться к университету. Вуз осматривала полиция.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили Юга.ру, что информация о минировании не подтвердилась. Сотрудники полиции не нашли взрывчатые устройства и вещества.

Напомним, в апреле СМИ рассказали, что в Краснодаре эвакуировали 26 школ из-за сообщений о минировании. Тогда силовики не предоставили какой-либо официальной информации по ситуации.

Краснодар КубГМУ Полиция Телефонный террор Терроризм

Новости

В Краснодаре из-за угрозы минирования эвакуировали студентов-медиков
В Краснодаре откроется выставка, посвященная императору Максимилиану I
Сочинский нацпарк временно закрыли
На Кубани снова прогнозируют дожди и похолодание
Жители поселка Мичуринский жалуются, что с июня живут без регулярного водоснабжения
В Краснодаре школьница провалилась в открытый люк, которого не было видно из-за лужи

Лента новостей

Когда Первышов покинет пост главы Краснодара и кто будет вместо него? Объяснили в мэрии
Вчера, 13:28
Когда Первышов покинет пост главы Краснодара и кто будет вместо него? Объяснили в мэрии
На Кубани на 1,5 года закрывают проезд через Федоровский гидроузел
Вчера, 12:24
На Кубани на 1,5 года закрывают проезд через Федоровский гидроузел
Местные жители против
Шашлык и опера
17 сентября, 17:12
Шашлык и опера
Фото и видео с презентации книги «ЕДОДОЙ!» в Краснодаре

Реклама на портале