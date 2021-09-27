В Краснодарском крае неделя начнется с кратковременных дождей

Краснодарский край

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Специалисты гидрометцентра рассказали о погоде на Кубани 27 сентября

По данным сервиса «Яндекс.Погода» утром 27 сентября в Краснодаре 15 °С. Днем столбик термометра поднимется до 18 °С, будет облачно и ветер с порывами 7 м/с. Ночью похолодает до 9 °С.

Синоптики краснодарского гидрометцентра рассказали, что в крае ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. В отдельных района южной половины края ливень. Ветер 5-10 м/с, утром и вечером порывы 15-18 м/с. Температура воздуха днем 15-20 °С, в юго-восточным и предгорных районах 12-17 °С. К ночи опуститься до 5-10 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозой. Сильный дождь возможен утром в Туапсинском районе. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 17-22 °С, ночью 10-15 °С.

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