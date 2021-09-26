В Краснодаре появился памятник Борису Розингу

Его установили перед зданием Кубанского государственного технологического университета по улице Красной, 135. Эскиз разработали кубанские скульпторы Владимир Золотухин и Серафима Золотухина, архитектором стал Виктор Багин.

На церемонии открытия присутствовал исполняющий обязанности главы города Евгений Наумов, врио ректора университета Михаил Барышев, заместитель председателя городской Думы Краснодара Зорик Садоян, президент КубГТУ Владимир Лобанов, а также преподаватели, сотрудники и студенты вуза.

Борис Розинг — физик и изобретатель телевидения, основатель Кубанского технологического университета и его первый ректор. В декабре 2020 года в честь него назвали одну из улиц в Прикубанском округе.