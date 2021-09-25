Ливни на Кубани: что сейчас происходит в районах

25 сентября на Кубань обрушились сильные дожди. Рассказываем, какая сейчас обстановка

Напомним, до 26 сентября в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение.

Из социальный сетей стало известно, что затопило Сочи. Утром мэр города Алексей Копайгородский сообщил, что поднялся уровень воды в реках Лоо и Буу. На курорте объявили экстренное предупреждение. Все службы перевели в круглосуточный режим.

Глава города-курорта поручил подготовить места для временного размещения людей в случае эвакуации. В пресс-службе мэрии Сочи сказали, что наиболее сильные осадки ожидаются в предгорных и горных районах. Шторм на море оценили в 4 балла.