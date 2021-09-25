Ливни на Кубани: что сейчас происходит в районах
25 сентября на Кубань обрушились сильные дожди. Рассказываем, какая сейчас обстановка
Напомним, до 26 сентября в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение.
Из социальный сетей стало известно, что затопило Сочи. Утром мэр города Алексей Копайгородский сообщил, что поднялся уровень воды в реках Лоо и Буу. На курорте объявили экстренное предупреждение. Все службы перевели в круглосуточный режим.
Глава города-курорта поручил подготовить места для временного размещения людей в случае эвакуации. В пресс-службе мэрии Сочи сказали, что наиболее сильные осадки ожидаются в предгорных и горных районах. Шторм на море оценили в 4 балла.
На трассе А-147 Джубга — Сочи в микрорайоне Головинка произошел камнепад, спровоцированный подвижками переувлажненного грунта. Для проезда закрыли одну из двух полос. В пресс-службе Упрдор «Черноморье» сообщили, что никто не пострадал.
Стихия обрушилась и на Адлер. Кроме того, там затруднено движение поездов из-за обрыва контактной сети.
В Джубге образовался смерчь. Огромную воронку на видео засняли очевидцы и опубликовали в соцсетях.
Синоптики краснодарского гидрометцентра сообщили, что в селе Дефановка Туапсинского района около 2:00 25 сентября начался сильный ливень. К 10:00 выпало 109 мм осадков. В селе Садовое с 1:00 до 11:00 выпало 67 мм осадков. Такие показатели считаются опасным явлением.
В районе анапского поселка Виноградный утром из-за затопления закрыли часть трассы Новороссийск — Керчь. Воду там откачали в течение нескольких часов и снова возобновили движение, сообщили в инстаграме ОМВД Анапы.