В Сочи поднялся уровень воды в реках
Из-за сильных ливней в Сочи резко поднялся уровень воды в реках Буу и Лоо
Мэр Сочи Алексей Копайгородский утром 25 сентября сообщил в телеграме, что в Сочи резко поднялся уровень воды в реке Буу и начал подниматься уровень воды в реке Лоо.
«К непогоде город готов, сил и средств достаточно, однако просим жителей и автомобилистов оставаться дома до окончания ливня и завершения откачки воды с трасс. Все городские службы переведены в круглосуточный режим работы. Во всех внутригородских районах сформированы бригады, перебазирована техника для оперативного устранения последствий непогоды», — написали Копайгородский.
Он отметил, что опасные явления в Сочи зафиксированы только в Верхнелооском сельском округе.
Начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев сказал, что на всех реках установлены автоматические датчики. Сообщений об опасном подъеме уровня воды пока больше не поступало.
Как писали Юга.ру, перекрыт 100-метровый участок дороги Джубга — Сочи в районе Вардане. Также в зоне затопления попала улица Фруктовая.