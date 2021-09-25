В Сочи поднялся уровень воды в реках

Краснодарский край

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Из-за сильных ливней в Сочи резко поднялся уровень воды в реках Буу и Лоо

Мэр Сочи Алексей Копайгородский утром 25 сентября сообщил в телеграме, что в Сочи резко поднялся уровень воды в реке Буу и начал подниматься уровень воды в реке Лоо.

«К непогоде город готов, сил и средств достаточно, однако просим жителей и автомобилистов оставаться дома до окончания ливня и завершения откачки воды с трасс. Все городские службы переведены в круглосуточный режим работы. Во всех внутригородских районах сформированы бригады, перебазирована техника для оперативного устранения последствий непогоды», — написали Копайгородский.

Он отметил, что опасные явления в Сочи зафиксированы только в Верхнелооском сельском округе. 

Начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев сказал, что на всех реках установлены автоматические датчики. Сообщений об опасном подъеме уровня воды пока больше не поступало.

Как писали Юга.ру, перекрыт 100-метровый участок дороги Джубга — Сочи в районе Вардане. Также в зоне затопления попала улица Фруктовая.

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