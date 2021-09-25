В Сочи поднялся уровень воды в реках

Из-за сильных ливней в Сочи резко поднялся уровень воды в реках Буу и Лоо

Мэр Сочи Алексей Копайгородский утром 25 сентября сообщил в телеграме, что в Сочи резко поднялся уровень воды в реке Буу и начал подниматься уровень воды в реке Лоо.

«К непогоде город готов, сил и средств достаточно, однако просим жителей и автомобилистов оставаться дома до окончания ливня и завершения откачки воды с трасс. Все городские службы переведены в круглосуточный режим работы. Во всех внутригородских районах сформированы бригады, перебазирована техника для оперативного устранения последствий непогоды», — написали Копайгородский.

Он отметил, что опасные явления в Сочи зафиксированы только в Верхнелооском сельском округе.