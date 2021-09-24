Ни поплавать, ни погулять. В выходные на Кубани ожидаются сильные ливни, ветер, грозы и смерчи

Синоптики рассказали, что 24-26 сентября в Краснодарском крае пройдут сильные ливни, а на море возможны смерчи

По данным сервиса «Яндекс.Погода» днем в Краснодаре 17 ℃ и облачно. К ночи столбик термометра опустится до 13 ℃ и пройдет дождь. На выходных в кубанской столице пройдут дожди. В субботу воздух прогреется до 15 ℃, а в воскресенье немного потеплеет и будет 19 ℃.

По данным синоптиков краснодарского гидрометцентра, в крае с 24 сентября до утра 26 сентября действует штормовое предупреждение. Ожидаются сильные ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. На территории Сочи штормовое предупреждение будет действовать только 25 сентября. На участке от Анапы до Веселого возможно формирование смерчей над морем. На реках Кубани и Адыгеи ожидаются подъемы воды местами с достижением неблагоприятных отметок. Температура воздуха на выходных в Краснодарском крае днем прогреется до 14-19 ℃, на Черноморском побережье до 16-21℃.