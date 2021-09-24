Ни поплавать, ни погулять. В выходные на Кубани ожидаются сильные ливни, ветер, грозы и смерчи

Краснодарский край

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Синоптики рассказали, что 24-26 сентября в Краснодарском крае пройдут сильные ливни, а на море возможны смерчи

По данным сервиса «Яндекс.Погода» днем в Краснодаре 17 ℃ и облачно. К ночи столбик термометра опустится до 13 ℃ и пройдет дождь.

На выходных в кубанской столице пройдут дожди. В субботу воздух прогреется до 15 ℃, а в воскресенье немного потеплеет и будет 19 ℃. 

По данным синоптиков краснодарского гидрометцентра, в крае с 24 сентября до утра 26 сентября действует штормовое предупреждение. Ожидаются сильные ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. На территории Сочи штормовое предупреждение будет действовать только 25 сентября.

На участке от Анапы до Веселого возможно формирование смерчей над морем. На реках Кубани и Адыгеи ожидаются подъемы воды местами с достижением неблагоприятных отметок.

Температура воздуха на выходных в Краснодарском крае днем прогреется до 14-19 ℃, на Черноморском побережье до 16-21℃.

Температура морской воды продолжает падать. В Азовском море вода остыла до 18-19 ℃, а в Черном море пока держится в районе 21-23 ℃.

Погода Черное море Штормовые предупреждения

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