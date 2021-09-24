В Краснодаре оштрафовали наблюдателя, потому что он стоял, а не сидел на избирательном участке

24 сентября наблюдателя от партии «Яблоко» Дениса Ночёвку признали виновным в неповиновении полиции

Напомним, вечером 19 сентября член краевого избиркома с совещательным голосом от партии «Яблоко» Денис Ночёвка прибыл на участок перед подсчетом голосов. Там находился другой наблюдатель, Николай Боканча, который стал требовать удаления Ночёвки с участка. В итоге полицейский взял Ночёвку за руку и выволок с участка, пока Боканча кричал вслед: «Ни стыда ни совести! Это же не русский человек! Это иностранный агент!». На Ночёвку составили административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Судебное заседание по этому делу должно было состояться 20 сентября в Прикубанском суде, но процесс перенесли на 24 сентября.

Телеграм-канал «Протокол Live» вел прямую трансляцию с заседания. Оперативник Андрей Костючев, который выволок Ночёвку с участка, рассказал, что после закрытия участка для подсчета голосов его пригласил председатель и сказал, что гражданин мешает работе комиссии. Костючев несколько раз попросил Ночёвку покинуть помещение, но он отказывался. Тогда оперативник взял его за руку и вывел.

Полицейский сказал, что у него не было решения суда для отстранения Ночёвки с избирательного участка. Отметим, что решение об отстранении члена комиссии или об удалении наблюдателя из помещения для голосования принимается только судом по месту нахождения участковой комиссии . Суд признал наблюдателя виновным в неповиновении полиции и назначил ему штраф в две тыс. рублей.