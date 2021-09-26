Больница Приморско-Ахтарского района получила новое оборудование

В рамках реализации целевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» в Приморско-Ахтарском районе построили новые фельдшерско-акушерские пункты, цифровизировали центральную районную больницу (ЦРБ), а также поставили в нее современное оборудование.

Благодаря программе в ЦРБ появилась машина для мойки и стерилизации эндоскопического оборудования — аппаратов для исследования органов пищеварительной системы. Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки Detro Wash моет инструменты и выдает чек с проставленным временем дезинфекции.

Мероприятия целевой программы направлены на организацию качественной медицинской помощи, оснащение медицинских организаций первичной помощи и рост транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения.

Эндоскопические приборы соприкасаются с органами и тканями, иногда со стерильными полостями. Поэтому их необходимо обеззараживать после каждой процедуры, чтобы обезопасить пациентов и медработников. По словам старшей медсестры диагностического отделения Лилии Апалько, единственной в ЦРБ специалистке с теоретической и практической подготовкой по эндоскопии, осуществлять трудоемкую обработку вручную приходилось в несколько этапов.

«Теперь вся процедура осмотра пациента и стерилизации эндоскопа занимает не более часа», — подчеркнул главный врач ЦРБ Сергей Модин.