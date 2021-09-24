В Приморско-Ахтарске попробуют вырастить экзотический сорт клубники

Краснодарский край

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Предприниматель из Приморско-Ахтарска попробует получить грант на выращивание клубники

Индивидуальный предприниматель из Приморско-Ахтарска Алексей Кучма выращивает необычный сорт крупноплодной клубники из Италии в тепличных условиях. Он хочет получить государственный грант на развитие своего бизнеса.

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Кучма рассказал, что выбрал сорт из-за быстрого созревания ягод. Он надеется поставлять свою продукцию на прилавки весной и осенью, не конкурируя с основными поставщиками летом, и за год окупить затраты на выращивание.

«Всегда приятно видеть, когда человек подходит с душой и усердием к реализации своего проекта», — отозвался о клубничном хозяйстве глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

Предприниматель построил первую круглогодичную теплицу, оснащенную современными системами орошения и вентиляции, закупил итальянский посадочный материал. В ближайшее время должны возвести еще несколько теплиц.

«В Приморско-Ахтарском районе клубнику разводят в личных подсобных хозяйствах. Алексей Кучма первым открыл тепличный комплекс. Ближайший сильный конкурент клубничного бизнеса — Белореченский район. Мы нацелены помочь начинающему предпринимателю, и господдержка — шанс реализовать проект», — поделился главный агроном управления сельского хозяйства района Валентина Кичий.

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