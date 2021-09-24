В Приморско-Ахтарске попробуют вырастить экзотический сорт клубники

Индивидуальный предприниматель из Приморско-Ахтарска Алексей Кучма выращивает необычный сорт крупноплодной клубники из Италии в тепличных условиях. Он хочет получить государственный грант на развитие своего бизнеса.

Кучма рассказал, что выбрал сорт из-за быстрого созревания ягод. Он надеется поставлять свою продукцию на прилавки весной и осенью, не конкурируя с основными поставщиками летом, и за год окупить затраты на выращивание.

«Всегда приятно видеть, когда человек подходит с душой и усердием к реализации своего проекта», — отозвался о клубничном хозяйстве глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.