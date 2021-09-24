В Краснодаре у кандидата в депутаты Госдумы вымогали 30 млн рублей, шантажируя его делом об изнасиловании журналистки

В МВД и СК сообщили, что перед выборами несколько жителей Краснодара пытались скомпрометировать кандидата в депутаты Госдумы

В августе три краснодарца в возрасте от 28 до 40 лет и 22-летняя жительница города решили украсть деньги кандидата в депутаты Государственной Думы и скомпрометировать его. Согласно их плану, девушка должна была инсценировать изнасилование.

По данным РЕН-ТВ и «Ъ-Кубань», жертвой аферистов стал Геннадий Бичев. Он баллотировался в Госдуму по Дмитровскому одномандатному избирательному округу № 118 (Московская область) от «Российской партии свободы и справедливости».

Из группы мошенников двое мужчин были знакомы с кандидатом. Они предложили ему приехать 23 августа в Краснодар на встречу с крупным владельцем сельскохозяйственных земель, который якобы хотел дать 20 млн рублей на предвыборную кампанию, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Встреча прошла в кафе в одной из гостиниц города. 22-летняя краснодарка играла роль журналистки, которая хотела взять у кандидата интервью. Во время ужина гостя поили спиртным, подмешав в него вещество, стимулирующее половое влечение.

Мужчина почувствовал себя плохо и ушел в номер, который для него заранее забронировали аферисты. Под предлогом помощи «журналистка» проводила мужчину и провела с ним в номере 2,5 часа. Девушка «искусственно создала доказательства, якобы имевшего место изнасилования», а затем ушла.