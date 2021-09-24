В Краснодаре у кандидата в депутаты Госдумы вымогали 30 млн рублей, шантажируя его делом об изнасиловании журналистки
В МВД и СК сообщили, что перед выборами несколько жителей Краснодара пытались скомпрометировать кандидата в депутаты Госдумы
В августе три краснодарца в возрасте от 28 до 40 лет и 22-летняя жительница города решили украсть деньги кандидата в депутаты Государственной Думы и скомпрометировать его. Согласно их плану, девушка должна была инсценировать изнасилование.
По данным РЕН-ТВ и «Ъ-Кубань», жертвой аферистов стал Геннадий Бичев. Он баллотировался в Госдуму по Дмитровскому одномандатному избирательному округу № 118 (Московская область) от «Российской партии свободы и справедливости».
Из группы мошенников двое мужчин были знакомы с кандидатом. Они предложили ему приехать 23 августа в Краснодар на встречу с крупным владельцем сельскохозяйственных земель, который якобы хотел дать 20 млн рублей на предвыборную кампанию, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Встреча прошла в кафе в одной из гостиниц города. 22-летняя краснодарка играла роль журналистки, которая хотела взять у кандидата интервью. Во время ужина гостя поили спиртным, подмешав в него вещество, стимулирующее половое влечение.
Мужчина почувствовал себя плохо и ушел в номер, который для него заранее забронировали аферисты. Под предлогом помощи «журналистка» проводила мужчину и провела с ним в номере 2,5 часа. Девушка «искусственно создала доказательства, якобы имевшего место изнасилования», а затем ушла.
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Спустя некоторое время, мужчины сказали кандидату, что девушка сообщила правоохранителям об изнасиловании. В подтверждение слов один из них показал фейковую видеозапись, имитирующую допрос «журналистки». Они потребовали от кандидата 30 млн рублей якобы для дачи взятки полицейским, но позже снизили сумму до 15 млн, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Отметим, что Ирина Волк рассказала немного другую информацию. По ее словам, с кандидата вымогали 10 млн рублей, а затем сумма возросла до 15 млн.
Тем временем, 24 августа девушка подала заявление об изнасиловании в СК. Сам кандидат тоже обратился в органы. 20 сентября всех аферистов одновременно задержали в Краснодаре по разным адресам. У них нашли поддельные удостоверения сотрудников различных организаций и правоохранительных органов.
Есть основания полагать, что задержанные могут быть причастны к нескольким десяткам аналогичных преступлений в других регионах России, подчеркнула представитель МВД.
Сейчас трое мужчин находятся под стражей, суд рассмотрит ходатайство об их аресте. Против них возбудили дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). В отношении девушки дополнительно возбуждено дело о заведомо ложном доносе (ч. 3 ст.3 06 УК РФ). Следователи устанавливают обстоятельства преступления. Расследование продолжается.