На Эльбрусе группа туристов попала в снежную бурю. Погибли 5 человек
Вечером 23 сентября группа из 23 туристов застряла на Эльбрусе. Что известно о трагедии
Около 17:00 23 сентября в МЧС Кабардино-Балкарии поступило сообщение о том, что группа туристов из 23 человек застряла на Эльбрусе из-за ухудшения погоды на высоте 5400 метров. На тот момент у одного туриста была травма ноги, а еще 14 человек не могли определить свое местоположение.
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Искали туристов 69 спасателей республиканского МЧС. Поиск проходил в тяжелых погодных условиях: на горе было -20 ℃, шел мокрый снег, а порывы ветра достигали 40-70 м/с. Свой маршрут группа туристов заранее зарегистрировала в МЧС.
В 00:30 спасатели обнаружили 17 человек, 3 из которых были без признаков жизни. Поисковые работы завершились около 3:00. Удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на ратраках на поляну Азау и передали медикам. 5 человек погибли.
По данным телеграм-канала Mash, в числе группы были двое жителей Новороссийска — 42-летняя женщина и 28-летний парень. Они выжили.
В числе погибших 36-летняя жительница Якутска, 39-летний житель Тюмени, 32-летняя жительница Санкт-Петербурга, 40-летняя жительница Тольятти и 32-летняя жительница Екатеринбурга.
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Как рассказал ТАСС организатор восхождения Денис Алимов, группу туристов сопровождали четыре гида, все они — профессиональные альпинисты.
Сначала стало плохо одной девушке, её начали спускать с высоты. Когда погода резко ухудшилась, она потеряла сознание и в течение часа умерла на руках у гида. Затем другой участник группы сломал ногу.
«Приняли решение разделить группу на три взвода — на тех, кто идет быстрее, и тех, кто медленнее. По мере спуска в одной из групп умерли еще два человека», — рассказал Алимов. Он добавил, что гиды получили травмы и сильные обморожения, пытаясь спасти альпинистов.