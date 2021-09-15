В Домбае погибли туристы при сходе ледника Алибек

В Домбае 14 сентября после смерти туристов временно закрыли проход к леднику

В Домбае в результате обрушения части ледника Алибек на высоте 2200 метров 14 сентября пострадала группа из шести туристов.

Изначально в МЧС по Карачаево-Черкесии сообщили, что одна туристка погибла, еще двое получили травмы. Позже стало известно, что одна из травмированных туристок скончалась. Другую женщину передали бригаде врачей скорой помощи.

С остальными пострадавшими работают психологи. Перед выходом на маршрут туристическая группа не регистрировалась в МЧС.

В СКР по Карачаево-Черкесской республике начали доследственную проверку. На место происшествия выехали криминалисты и следователи.