В Домбае погибли туристы при сходе ледника Алибек
В Домбае 14 сентября после смерти туристов временно закрыли проход к леднику
В Домбае в результате обрушения части ледника Алибек на высоте 2200 метров 14 сентября пострадала группа из шести туристов.
Изначально в МЧС по Карачаево-Черкесии сообщили, что одна туристка погибла, еще двое получили травмы. Позже стало известно, что одна из травмированных туристок скончалась. Другую женщину передали бригаде врачей скорой помощи.
С остальными пострадавшими работают психологи. Перед выходом на маршрут туристическая группа не регистрировалась в МЧС.
В СКР по Карачаево-Черкесской республике начали доследственную проверку. На место происшествия выехали криминалисты и следователи.
Глава республики Рашид Темрезов выразил соболезнования семьям погибших и сказал. Также он отметил, что проход по Алибекскому ущелью будет временно приостановлен, поскольку его обрушение вызвано сильным таянием.
«Я призываю всех: будьте предельно осторожны, не пренебрегайте мерами безопасности, даже самыми малыми, и о любом происшествии незамедлительно сообщайте в службы быстрого реагирования», — написал Темрезов в инстаграме.
Как писали Юга.ру, в январе в Домабе при сходе лавины погиб один человек, еще шести обдям из-под снега помогали выбираться спасатели.