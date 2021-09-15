В Домбае погибли туристы при сходе ледника Алибек

Карачаево-Черкесия

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В Домбае 14 сентября после смерти туристов временно закрыли проход к леднику

В Домбае в результате обрушения части ледника Алибек на высоте 2200 метров 14 сентября пострадала группа из шести туристов. 

Изначально в МЧС по Карачаево-Черкесии сообщили, что одна туристка погибла, еще двое получили травмы. Позже стало известно, что одна из травмированных туристок скончалась. Другую женщину передали бригаде врачей скорой помощи.

С остальными пострадавшими работают психологи. Перед выходом на маршрут туристическая группа не регистрировалась в МЧС.

В СКР по Карачаево-Черкесской республике начали доследственную проверку. На место происшествия выехали криминалисты и следователи.

Глава республики Рашид Темрезов выразил соболезнования семьям погибших и сказал. Также он отметил, что проход по Алибекскому ущелью будет временно приостановлен, поскольку его обрушение вызвано сильным таянием.

«Я призываю всех: будьте предельно осторожны, не пренебрегайте мерами безопасности, даже самыми малыми, и о любом происшествии незамедлительно сообщайте в службы быстрого реагирования», — написал Темрезов в инстаграме.

Как писали Юга.ру, в январе в Домабе при сходе лавины погиб один человек, еще шести обдям из-под снега помогали выбираться спасатели.

Домбай смерть

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В Домбае погибли туристы при сходе ледника Алибек
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