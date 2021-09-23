Мурат Кумпилов пригласил Путина в Адыгею

Мурат Кумпилов на встрече с Владимиром Путиным рассказал о планах социально-экономического развития региона

«Проинформировал о повышении инвестиционной привлекательности, снижению энергодефицита, строительству дорог, школ, детских садов и других социальных объектов. Глава государства интересовался и здравоохранением — ситуацией с коронавирусом, уровнем вакцинации в регионе», — сказал Кумпилов.

Глава Адыгеи отметил, что отдельной темой разговора стали вопросы, решить которые можно только при содействии федерального центра. К ним относится строительство противотуберкулезного диспансера и продолжение реконструкции очистных сооружений в Майкопе.