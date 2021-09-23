Мурат Кумпилов пригласил Путина в Адыгею
Мурат Кумпилов на встрече с Владимиром Путиным рассказал о планах социально-экономического развития региона
22 сентября президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Глава республики рассказал о социально-экономическом развитии региона.
«Проинформировал о повышении инвестиционной привлекательности, снижению энергодефицита, строительству дорог, школ, детских садов и других социальных объектов. Глава государства интересовался и здравоохранением — ситуацией с коронавирусом, уровнем вакцинации в регионе», — сказал Кумпилов.
Глава Адыгеи отметил, что отдельной темой разговора стали вопросы, решить которые можно только при содействии федерального центра. К ним относится строительство противотуберкулезного диспансера и продолжение реконструкции очистных сооружений в Майкопе.
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«Многие достижения были бы невозможны без поддержки федерального центра и лично Владимира Путина. Самое главное, что они отражаются на качестве жизни в республике — люди видят преобразования и положительно их оценивают», — подчеркнул глава Адыгеи.
Также Мурат Кумпилов пригласил Владимира Путина посетить республику. Отметим, что в следующем Адыгея отметит 100 лет со дня образования республики.