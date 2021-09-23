Кубанцы увидят два крупных звездопада в октябре

Краснодарский край

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На территории Кубани можно будет увидеть два звездопада — Дракониды и Ориониды

На сайте Московского планетария сообщили, что в октябре пройдут два звездопада. 

Так, 8 октября жители Кубани смогут увидеть звездопад Дракониды. Название происходит от созвездия Дракон, в котором находится радиант потока [то есть кажется, что звездопад исходит из созвездия].

Во время ясной погоды в вечерние часы будет видно желтые или даже красноватые метеоры, медленно летящие по небу от области, где находится «голова» созвездия Дракона. 

21 октября астрономы-любители смогут понаблюдать за метеорным потоком из созвездия Орион — Ориониды. Обычно, Ориониды достигают максимума в 20-х числах октября, но начинают свою активность со 2 октября. Отличить этот звездопад от других можно по белому свечению метеоров, которые иногда бывают красными, сине-зелеными и оранжевыми. 

Космос Наука

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Кубанцы увидят два крупных звездопада в октябре
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