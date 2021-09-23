Кубанцы увидят два крупных звездопада в октябре

На территории Кубани можно будет увидеть два звездопада — Дракониды и Ориониды

На сайте Московского планетария сообщили, что в октябре пройдут два звездопада.

Так, 8 октября жители Кубани смогут увидеть звездопад Дракониды. Название происходит от созвездия Дракон, в котором находится радиант потока [то есть кажется, что звездопад исходит из созвездия].

Во время ясной погоды в вечерние часы будет видно желтые или даже красноватые метеоры, медленно летящие по небу от области, где находится «голова» созвездия Дракона.