Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть с 23 сентября

Портал Юга.ру составил подборку фильмов, которые стартуют в кинопрокате 23 сентября

Американский хоррор «Клаустрофобы 2: Лига выживших» (16+) — сиквел фильма 2019 года. В новом фильме Зои и Бэн пытаются найти тех, кто заставил их принять участие в садистском испытании. Но неожиданно вместе с другими людьми вновь оказываются в игре.

Итальянская драма «После пробуждения» (16+) рассказывает о девушке Вивиан, которая просыпается в больнице после аварии с потерей памяти. У ее койки сидят двое мужчин, но она совершенно не помнит ни того, ни другого.

Криминальная драма «Холодный расчет» (18+) номинировалась на главный приз Венецианского кинофестиваля. Главный герой Уильям за десять лет, проведенных в тюрьме, овладел мастерством игры в покер. Теперь он уверенно идет к участию в Мировой серии и крупному вознаграждению. Но судьба подкидывает ему шанс на возмездие, и он решает воспользоваться им.

Российская драма «Иван Денисович» (16+) режиссера Глеба Панфилова по знаменитой повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Фильм рассказывает о бывшем советском солдате Иване Шухове, сбежавшем из немецко-фашистского плена. По законам военного времени его отправили в ГУЛАГ по обвинению в шпионаже в пользу противника.

Российская драма Карена Оганесяна «Молоко» (16+) рассказывает о жительнице города Кировска Зое, которая благодаря северному сиянию получает дар — менять судьбы людей. Главные роли исполнили Юлия Пересильд, Гоша Куценко, Андрей Бурковский, Юрий Колокольников.

Российская драма «Разжимая кулаки» (12+) получила приз Каннского кинофестиваля в программе Особый взгляд. Действие происходит в североосетинском шахтерском городе Мизур, куда Заур перевозит свою семью. У него двое сыновей и дочь, которых он воспитывает в строгости. Старший Аким уже сбежал от отца в Ростов-на-Дону на заработки. Средняя Ада активно строит план побега.

В центре сюжета японской мелодрамы «Случайность и догадка» (18+) три истории. В первой Миэко преследует ее бывший парень, во второй студентка пытается отомстить профессору. Третья рассказывает о женщине-системном администраторе, которая лишилась работы после заражения техники вирусами.

Анимационный фильм «My Little Pony: Новое поколение» (6+) — новая история о том, как пони разных видов вынуждены жить порознь. Героям предстоят серьезные испытания, чтобы вернуть мир и счастье в Эквестрию.