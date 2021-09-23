В Армавире вызвали полицию в школу из-за ученика с ножом. Оказалось, что это брелок

22 сентября пятиклассник по дороге в школу нашел брелок в виде ножа и принес его с собой. Учитель вызвал полицию

22 сентября армавирский пятиклассник принес в школу № 12 нож. Находку заметил социальный педагог и вызвал полицию. В школу приехал наряд. Оказалось, что у школьника при себе было не холодное оружие, а брелок в виде ножа, который он нашел по дороге в школу, рассказала начальница управления образования администрации Армавира Тамара Мирчук.

«Сейчас проводится разъяснительная работа с родителями и учеником», — сообщила Мирчук.

Такая бдительность среди сотрудников школы может быть связана с недавней трагедией в Пермском университете — утром 20 сентября студент-первокурсник устроил стрельбу на территории вуза. Шестеро погибли, еще 37 человек получили ранения.