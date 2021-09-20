Стрельба в Пермском университете. Главное, что известно о трагедии
Утром 20 сентября студент-первокурсник Пермского госуниверситета устроил стрельбу на территории вуза. Шестеро погибли, 24 человека получили ранения. Портал Юга.ру собрал известную на данный момент информацию
О произошедшем в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) на улице Букирева стало известно около 10:00. Источник в скорой помощи сообщил «Интерфаксу», что неизвестный проник на территорию университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям, есть погибшие и пострадавшие.
В 9:49 на сайте ПГНИУ и в группе ПГНИУ во «ВКонтакте» появилось официальное сообщение, что стрелок проник на территорию кампуса с травматическим оружием и стал стрелять на улице. На тот момент было известно о четырех пострадавших. Также сообщили, что началась эвакуация 8-го корпуса и все занятия отменяются.
В телеграм-канале «РЕН ТВ» опубликовали видео из университета во время стрельбы. Студенты, спасаясь, выпрыгивали из окон.
Поступала разная информация о числе жертв и пострадавших. Сначала в СК рассказали о шести погибших и 28 пострадавших. Позже «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК РФ сообщил о восьми погибших, но в Минздраве уточнили, что погибли шесть человек. Всего 24 пострадавших, из них 19 — с огнестрельными ранениями.
«Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД России сообщил, что стрелка задержали. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе университета. По данным СК, один из студентов открыл стрельбу по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья.
В пресс-службе МВД рассказали, что первым на место происшествия прибыл экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД по Перми. Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус и увидел вооруженного мужчину. Тот выстрелил в сотрудника ДПС, но Калинину удалось ранить стрелка и обезвредить. В некоторых СМИ и телеграм-каналах сообщают о том, что нападавший скончался, но по официальным данным, он находится в реанимации.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале рассказал, что стрелок — Тимур Бекмансуров. При себе у него была гладкоствольная винтовка HUGLU калибра 12/76. Ружье он приобрел в мае. Согласно приказу о зачислении на сайте ПГНИУ, Бекмансуров учился в вузе на первом курсе по специальности «судебная экспертиза».
Пермский интернет-портал 59.RU нашел во «ВКонтакте» пост Бекмансурова. В нем сказано, что произошедшее не теракт, никто не знал, что парень собирался сделать, и он давно к этому готовился.
Сейчас пост удален.
На место ЧП выехали главы Минздрава и Минобрнауки — Михаил Мурашко и Валерий Фальков. В вуз также отправился губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Губернатор пообещал, что пострадавшим и семьям погибших окажут помощь.
В ПГНИУ на неделю отменили занятия, а завтра откроют мемориал за пределами кампуса.
21 сентября объявили днем траура в Пермском крае.