Стрельба в Пермском университете. Главное, что известно о трагедии

О произошедшем в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) на улице Букирева стало известно около 10:00. Источник в скорой помощи сообщил «Интерфаксу» , что неизвестный проник на территорию университета и открыл стрельбу по студентам и преподавателям, есть погибшие и пострадавшие.

В 9:49 на сайте ПГНИУ и в группе ПГНИУ во «ВКонтакте» появилось официальное сообщение, что стрелок проник на территорию кампуса с травматическим оружием и стал стрелять на улице. На тот момент было известно о четырех пострадавших. Также сообщили, что началась эвакуация 8-го корпуса и все занятия отменяются.

В телеграм-канале «РЕН ТВ» опубликовали видео из университета во время стрельбы. Студенты, спасаясь, выпрыгивали из окон.

Поступала разная информация о числе жертв и пострадавших. Сначала в СК рассказали о шести погибших и 28 пострадавших. Позже «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СК РФ сообщил о восьми погибших, но в Минздраве уточнили, что погибли шесть человек. Всего 24 пострадавших, из них 19 — с огнестрельными ранениями.

«Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД России сообщил, что стрелка задержали. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе университета. По данным СК, один из студентов открыл стрельбу по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья.

В пресс-службе МВД рассказали, что первым на место происшествия прибыл экипаж полка ДПС ГИБДД УМВД по Перми. Младший лейтенант полиции Константин Калинин вошел в главный корпус и увидел вооруженного мужчину. Тот выстрелил в сотрудника ДПС, но Калинину удалось ранить стрелка и обезвредить. В некоторых СМИ и телеграм-каналах сообщают о том, что нападавший скончался, но по официальным данным, он находится в реанимации.