Краснодарский следователь взял взятку в 3 млн рублей и сбежал, а потом сдался

Поначалу полицейский скрылся с деньгами, но вскоре явился в следственные органы с повинной

Бывший следователь МВД проводил проверку в отношении краснодарца — полицейский считал, что он вместе с сообщниками продавал поддельную табачную продукцию и акцизные марки. В июле следователь предложил подозреваемому заплатить ему 3 млн рублей, чтобы в случае возбуждения уголовного дела переквалифицировать действия на менее тяжкую статью.

Мужчина сообщил об этом в правоохранительные органы. 6 сентября он передал полицейскому деньги, после чего тот скрылся. Через некоторое время бывший следователь сдался следственным органам и сознался в преступлении.

Следственный отдел по Прикубанскому округу Краснодара возбудил уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере).

Суд назначил бывшему следователю домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В начале сентября была похожая ситуация. В Краснодаре старший следователь получил взятку и оказался не таким совестливым — он сбежал от полицейских.