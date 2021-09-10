На Кубани следователь сбежал с 3 млн рублей взятки

Старший следователь отдела по расследованию тяжких преступлений против собственности ГУ МВД по Краснодарскому краю потребовал 3 млн рублей у предпринимателя за непривлечение к уголовной ответственности. После этого бизнесмен обратился в полицию, сообщает «КП Кубань» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Следователя должны были задержать в момент передачи денег. Он не знал, что купюры были «мечеными» и скрылся с места на машине своего отца. Через пару часов автомобиль нашли на территории одного из краснодарских вузов. Внутри машины не было денег и самого подозреваемого. Так как мужчина припарковался в месте без камер, полицейские не смогли отследить, куда он отправился дальше.

В день задержания следователь не появился на рабочем месте, а руководство не знает, куда он пропал. На звонки мужчина не отвечает, а в свои социальные сети не заходил уже больше месяца.

10 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю Юга.ру рассказали, что в отношении следователя пройдет проверка. Если его вина будет доказана, мужчину уволят и привлекут к ответственности.