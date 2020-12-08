На 7 лет осудили парня, который трижды за месяц сообщил о ложном минировании торгового центра в Абинске
8 декабря стал известен приговор парню, который в 2018 году звонил в полицию с ложной информацией об актах терроризма
16 августа 2018 года 24-летний пьяный парень позвонил на номер экстренных служб и сообщил, что в ТРК «Абинск-Сити», в школах № 3 и 38 заложены бомбы. На место выехали спецслужбы и провели проверочные мероприятия, однако взрывчатые вещества и подозрительные предметы не нашли.
3 сентября местный житель снова сообщил о минировании ТРК «Абинск-Сити», а также Абинской ЦРБ. 11 сентября он позвонил и рассказал о минировании ТРК «Абинск-Сити», Абинской ЦРБ и школы № 38.
Провели оперативно-разыскные мероприятия, сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали звонившего. На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ, ч. 3 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подсудимый на заседании признал вину и отказался от дачи показаний.
8 декабря стало известно, что Абинский районный суд изучил обстоятельства и счел вину подсудимого доказанной. Ему назначили семь лет в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора Абинского района о взыскании материального ущерба в размере 38 тыс. 921 рубля. Подсудимого взяли под стражу в зале суда, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
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