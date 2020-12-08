На 7 лет осудили парня, который трижды за месяц сообщил о ложном минировании торгового центра в Абинске

8 декабря стал известен приговор парню, который в 2018 году звонил в полицию с ложной информацией об актах терроризма

16 августа 2018 года 24-летний пьяный парень позвонил на номер экстренных служб и сообщил, что в ТРК «Абинск-Сити», в школах № 3 и 38 заложены бомбы. На место выехали спецслужбы и провели проверочные мероприятия, однако взрывчатые вещества и подозрительные предметы не нашли.

3 сентября местный житель снова сообщил о минировании ТРК «Абинск-Сити», а также Абинской ЦРБ. 11 сентября он позвонил и рассказал о минировании ТРК «Абинск-Сити», Абинской ЦРБ и школы № 38.