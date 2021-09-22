Алексей Богодистов оценил качество водоснабжения Геленджика

Краснодарский край

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Глава Геленджика обсудил водоснабжение курорта с вице-губернатором Краснодарского края и компанией «Концессии»

Глава Геленджика Алексей Богодистов встретился с вице-губернатором Краснодарского края Александром Трембицким и представителями «Концессий водоснабжения», чтобы проанализировать качество водоснабжения курорта прошедшим летом.

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22 сентября он рассказал об итогах встречи в своем телеграм-канале.

«Да, были локальные перебои из-за плановых работ и мелких аварий, но глобальных проблем с подачей воды не было. При перебоях в работе Троицкого группового водопровода западную часть города обеспечивали чистой водой «Концессии». Соединение двух систем водоснабжения города оказалось результативным», — отметил Богодистов.

Также он подчеркнул, что сейчас главная стратегическая задача администрации — разработка Пшадского месторождения. На первом этапе специалисты переоценят запасы воды, потом составят проектно-сметную документацию (это потребует участия краевых и федеральных кураторов).

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Чтобы решить проблему водоотведения, в Геленджике реализуют проект «Чистая бухта»: в районе Тонкого мыса строят новый глубоководный выпуск. 200 м трубы уже уложили, скоро закончат укладку третьей плети.

По словам мэра, каждый вопрос лично проконтролирует Трембицкий.

Алексей Богодистов Водоснабжение Геленджик

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