Алексей Богодистов оценил качество водоснабжения Геленджика

Глава Геленджика Алексей Богодистов встретился с вице-губернатором Краснодарского края Александром Трембицким и представителями «Концессий водоснабжения», чтобы проанализировать качество водоснабжения курорта прошедшим летом.

22 сентября он рассказал об итогах встречи в своем телеграм-канале.

«Да, были локальные перебои из-за плановых работ и мелких аварий, но глобальных проблем с подачей воды не было. При перебоях в работе Троицкого группового водопровода западную часть города обеспечивали чистой водой «Концессии». Соединение двух систем водоснабжения города оказалось результативным», — отметил Богодистов.

Также он подчеркнул, что сейчас главная стратегическая задача администрации — разработка Пшадского месторождения. На первом этапе специалисты переоценят запасы воды, потом составят проектно-сметную документацию (это потребует участия краевых и федеральных кураторов).