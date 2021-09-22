В Краснодаре откроется выставка, посвященная императору Максимилиану I

В Краснодарском музее имени Коваленко 22 сентября открылась выставка «Максимилиан I — художественный поиск следов между историей и памятью»

Экспозиция работает в рамках международного проекта культурного обмена художественными выставками городов-побратимов Краснодара и Вельса, который был задуман еще в 2019 году. Его основная идея заключается в творческом исследовании их исторического развития. Это подразумевает авторскую интерпретацию фактов через индивидуальный опыт художников.

В экспозиции представлены 24 живописных полотна австрийских художниц Карин Цорн и Изабеллы Шарф-Минихмайр, которые исследуют жизнь и деятельность императора Максимилиана I. В центре художественного поиска — путешествия, браки, политика, окружение и внутренний мир правителя.

Выставка будет работать до 10 октября по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов от 30 до 150 рублей.