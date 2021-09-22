Сочинский нацпарк временно закрыли

В Сочи из-за штормового предупреждения и плохой погоды для туристов закрыли национальный парк. Такое решение приняли в городском управлении гражданской обороны.

С 21 сентября для посещения недоступны все рекреационные объекты и объекты историко-культурного наследия. Парк откроют, как только улучшится погода.

В стандартном режиме работает только парк «Дендрарий». Для посещения доступны обе его части, кроме канатной дороги и верхней обзорной площадки.