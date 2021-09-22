Сочинский нацпарк временно закрыли

Краснодарский край

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Из-за плохой погоды нацпарк Сочи временно закрыли для туристов

В Сочи из-за штормового предупреждения и плохой погоды  для туристов закрыли национальный парк. Такое решение приняли в городском управлении гражданской обороны.

С 21 сентября для посещения недоступны все рекреационные объекты и объекты историко-культурного наследия. Парк откроют, как только улучшится погода.

В стандартном режиме работает только парк «Дендрарий». Для посещения доступны обе его части, кроме канатной дороги и верхней обзорной площадки.

Напомним, 22 сентября в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение.

Парки Сочи

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Сочинский нацпарк временно закрыли
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