КамАЗ расплющил «Газель» на трассе в Кореновске
Утром 21 сентября в Кореновске КамАЗ раздавил «Газель». Одного водителя госпитализировали
ДТП произошло около 10:00 на 127 км трассы А-160 Майкоп — Кореновск. Столкновение спровоцировал водитель легкового автомобиля Hyundai Getz.
Иномарка двигалась по улице Тимашевской в Кореновске и при выезде на федеральную дорогу не уступила КамАЗу с прицепом. Многотонная машина ехала по трассе со стороны Усть-Лабинска в сторону дороги М-4 «Дон». От удара КамАЗ отбросило на «Газель», которая ехала ему навстречу.
В результате столкновения водитель «Газели» получил травмы. Его доставили в центральную районную больницу Кореновска, сообщили в УГИБДД по Краснодарскому краю.
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