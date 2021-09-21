КамАЗ расплющил «Газель» на трассе в Кореновске

ДТП произошло около 10:00 на 127 км трассы А-160 Майкоп — Кореновск. Столкновение спровоцировал водитель легкового автомобиля Hyundai Getz.

Иномарка двигалась по улице Тимашевской в Кореновске и при выезде на федеральную дорогу не уступила КамАЗу с прицепом. Многотонная машина ехала по трассе со стороны Усть-Лабинска в сторону дороги М-4 «Дон». От удара КамАЗ отбросило на «Газель», которая ехала ему навстречу.

В результате столкновения водитель «Газели» получил травмы. Его доставили в центральную районную больницу Кореновска, сообщили в УГИБДД по Краснодарскому краю.