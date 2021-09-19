На трассе Краснодар — Кропоткин произошло ДТП. Есть пострадавшие

Утром 19 сентября в Кавказском районе трое взрослых и один ребенок пострадали в ДТП

ДТП произошло в 10:30 на 133 км + 660 м автодороги Краснодар — Кропоткин. 57-летний житель Кавказского района на автомобиле KIA ехал по стороны Кропоткина в поселок Степной. На нерегулируемом перекрестке он не пропустил движущийся автомобиль Toyota, который ехал по главной.

Иномарки столкнулись. В ДТП пострадал водитель KIA, — ему назначили амбулаторное лечение. Также пострадали 42-летний водитель и две пассажирки автомобиля Toyota: 41-летняя женщина и 8-летняя девочка. Их госпитализировали в районную больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщили Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.