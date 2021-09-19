Выборы-2021 в Краснодарском крае. Хроники последнего дня

Краснодарский край, Вся Россия

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19 сентября в России завершается трехдневное голосование. Портал Юга.ру ведет текстовую онлайн-трансляцию и рассказывает, что вообще происходит в этот день

17-19 сентября по всей стране проходят выборы депутатов Государственной Думы, которые следующие пять лет будут писать и принимать законы для россиян. В Краснодарском крае также проходят ряд муниципальных и местных выборных кампаний.

О том, что происходило в первый и во второй день голосований, можно почитать в наших онлайн-трансляциях. Сегодня, 19 сентября, в 8:00 стартовал последний день выборов.

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