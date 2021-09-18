Видео этого события опубликовал телеграм-канал «Туподар». На нем видно, как по меньшей мере 30-40 человек танцуют под музыку с портативной акустической системы. В полицейской форме были девушки, мужчины предпочли BDSM-обмундирование и амуницию. В середине видео в кадре видно патрульную машину с полицейскими номерными знаками; вышедший из нее человек в форме с энтузиазмом начал поддерживать танцы, хлопая в ладоши.



18 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю отреагировала на случившееся следующим образом: «В ходе проверки вышеуказанных сведений сотрудниками полиции были установлены личности и местонахождение указанных граждан. Ими оказались жители Краснодара в возрасте 27-35 лет. Для установления всех обстоятельств произошедшего их доставили в территориальный отдел внутренних дел. С их слов они приобрели форменное обмундирование в интернет-магазине с целью участия в костюмированном шоу, о проведении которого узнали из социальных сетей».



«В отношении правонарушителей составлены административные материалы по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ (Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов). Также будет установлена причина нахождения в указанном месте автомобиля с цветографическими схемами и дана принципиальная оценка лицам, причастным к нарушению общественного порядка», — говорилось в сообщении.