Младенцу собирают 1,3 млн рублей на полгода внутривенного питания

Краснодарский край

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14 сентября благотворительный фонд «Русфонд» открыл сбор средств для четырехмесячной Алисы Китовой из Гулькевичей

У ребенка синдром короткой кишки, она нуждается в внутривенном питании. На ближайшие полгода оно обойдется в 1 308 290 рублей. На седьмом месяце беременности врачи обнаружили порок развития кишечника и предупредили мать, что ее дочери понадобится операция.

«Алиса родилась с врожденным пороком развития — атрезией тонкого кишечника. На третьи сутки жизни ей проведена операция по удалению некротизированных участков тонкого кишечника, в результате хирургам удалось сохранить только 10 см кишки. Этой длины недостаточно для всасывания питательных веществ. Поэтому для роста и развития ребенку необходимо парентеральное (внутривенное) питание», — педиатр Центральной районной больницы (Гулькевичи) Татьяна Охрименко.

На внутривенном питании Алиса стала набирать вес и развиваться. Когда она окрепнет, ей сделают реконструктивную операцию на кишечнике.

«А до тех пор без специального питания не обойтись. Один благотворительный фонд помог нам с внутривенным питанием и оборудованием для его введения, но сейчас запасы питания заканчиваются. Нам с мужем купить его не под силу», — заключила просьбу о помощи мать ребенка Катерина Китова.

Как помочь Алисе?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Алиса Китова);
— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Алиса Китова);
— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Алиса Китова;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Алиса Китова);
— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;
— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Благотворительность Гулькевичский район Дети Здравоохранение Медицина Русфонд

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