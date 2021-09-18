Младенцу собирают 1,3 млн рублей на полгода внутривенного питания

У ребенка синдром короткой кишки, она нуждается в внутривенном питании. На ближайшие полгода оно обойдется в 1 308 290 рублей. На седьмом месяце беременности врачи обнаружили порок развития кишечника и предупредили мать, что ее дочери понадобится операция.



«Алиса родилась с врожденным пороком развития — атрезией тонкого кишечника. На третьи сутки жизни ей проведена операция по удалению некротизированных участков тонкого кишечника, в результате хирургам удалось сохранить только 10 см кишки. Этой длины недостаточно для всасывания питательных веществ. Поэтому для роста и развития ребенку необходимо парентеральное (внутривенное) питание», — педиатр Центральной районной больницы (Гулькевичи) Татьяна Охрименко.



На внутривенном питании Алиса стала набирать вес и развиваться. Когда она окрепнет, ей сделают реконструктивную операцию на кишечнике.



«А до тех пор без специального питания не обойтись. Один благотворительный фонд помог нам с внутривенным питанием и оборудованием для его введения, но сейчас запасы питания заканчиваются. Нам с мужем купить его не под силу», — заключила просьбу о помощи мать ребенка Катерина Китова.

Как помочь Алисе?



— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Алиса Китова);

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Алиса Китова);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Алиса Китова;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Алиса Китова);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.