В центре Краснодара отключат горячую воду на пять дней

С 20 по 24 сентября в центре Краснодара ограничат подачу горячей воды из-за работ на участках сети «ТЭЦ-Центр города»

С 20 по 24 сентября в Краснодаре приостановят подачу горячей воды из-за завершающего этапа реконструкции участков тепловой сети «ТЭЦ-Центр города», сообщили в администрации города.

Горячей воды не будет по улицам Суворова, Кубанской Набережной, Постовой и Горького, а также в домах других районов центра, которые получают воду от ТЭЦ.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК рассказали, что во время реконструкции горячая вода поступала по временным линиям. Сейчас рабочие переведут подачу на обновлённую основную теплосеть.

Напомним, в июле жителям некоторых районов Краснодара не вернули вовремя подачу горячей воды после ежегодного планового отключения.