В Краснодаре подросток погиб после падения из окна

В Краснодаре днем 17 августа из окна выпал подросток. СК начал проверку

О трагедии написали в телеграм-канале «Туподар — Краснодар». Днем 17 августа в Краснодаре на проезде Репина, 38 из окна выпал подросток. Он скончался до приезда скорой.

Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. В ведомстве начали доследственную проверку, на месте случившегося работали следователи и следователи-криминалисты регионального управления СКР.