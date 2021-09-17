В Краснодаре подросток погиб после падения из окна

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 17 августа из окна выпал подросток. СК начал проверку

О трагедии написали в телеграм-канале «Туподар — Краснодар». Днем 17 августа в Краснодаре на проезде Репина, 38 из окна выпал подросток. Он скончался до приезда скорой. 

Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. В ведомстве начали доследственную проверку, на месте случившегося работали следователи и следователи-криминалисты регионального управления СКР. 

Напомним, недавно в Краснодаре два семиклассника выпрыгнули из окна школы, чтобы не сидеть на уроках. Один из подростков сломал ногу.

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