В Краснодаре подросток погиб после падения из окна
В Краснодаре днем 17 августа из окна выпал подросток. СК начал проверку
О трагедии написали в телеграм-канале «Туподар — Краснодар». Днем 17 августа в Краснодаре на проезде Репина, 38 из окна выпал подросток. Он скончался до приезда скорой.
Эту информацию порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. В ведомстве начали доследственную проверку, на месте случившегося работали следователи и следователи-криминалисты регионального управления СКР.
Напомним, недавно в Краснодаре два семиклассника выпрыгнули из окна школы, чтобы не сидеть на уроках. Один из подростков сломал ногу.
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