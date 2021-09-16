Краснодарец умер после задержания полицейскими

В Краснодаре мужчина умер в машине скорой помощи после задержания. Его родственники виновят в смерти полицейских

О случившемся в «Комитет против пыток» сообщил отец погибшего Юрий Афросин. Он рассказал, что его сына Илью Афросина задерживали два раза — 29 июня и 1 июля. После первого задержания он прислал сестре видео со следами побоев, а после второго — перестал выходить на связь. Как сообщили 16 сентября в «Комитете против пыток», спустя несколько часов после задержания 1 июля, Афросина обнаружили лежащим на ступеньках около магазина. Позже он скончался в машине скорой помощи. Его родители узнали об этом только 26 июля, когда им позвонили из следственного комитета.

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Согласно медицинскому свидетельству, причиной смерти стала травма селезенки без открытой раны в брюшную полость. Отец мужчины передал в Комитет против пыток несколько видео. На кадрах парень показывает синяки и травмы, которые получил в отделе полиции, Кроме того, Афросин рассказывал, что ему не дали протокол задержания. Он получил только реквизиты, по которым нужно оплатить штраф.

После этих видео на связь мужчина больше не вышел. По факту его смерти в следственном отделе СК по Западному округу Краснодара проводили проверку, о результатах которой ничего не известно, сообщили в пресс-службе правозащитной организации. Портал Юга.ру 16 сентября обратился в СУ СКР по Краснодарскому краю за комментарием. Там обещали уточнить информацию и сообщить о результатах.