В горах Сочи посчитали кавказских серн. Их стало больше!

Специалисты сочинского нацпарка рассказали о росте популяции горных коз и где в горах их можно встретить

15 сентября на «Курорте Красная Поляна» подвели итоги ежегодного учёта численности кавказской серны. Это животное — символ курорта и встречается только на Западном Кавказе. Сейчас в горах постоянно проживают 116 горных коз — крупнейшая группировка в Сочинском нацпарке. Численность копытных остается стабильной, так как регулируется только естественными процессами рождаемости и смертности.

«По данным прошлогоднего учёта на курорте обитали 110 кавказских серн, сейчас — 116. Часть «молодняка» откочевала на сопредельные территории, где плотность населения серн ниже. Вместе с Сочинским национальным парком мы заботимся о благополучии животных: сохраняем зоны покоя и закладываем солонцы, где серны восполняют потребность в минералах», — рассказал Лев Шагаров, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Курорта Красная Поляна.

При сохранении благоприятных условий серны не покидают места обитания, а это позволяет каждый год проводить наблюдения и лучше изучить животных.

Встретить серн можно в любое время года на отметках выше 2 тыс. метров над уровнем моря. Нужно подняться по канатной дороге на панорамную площадку 360° на Поляне 2200, где установлены бесплатные бинокли, или спуститься в альпийскую зону одного из горных цирков горы Аибга. Гости палаточного лагеря в долине Цирк-2 часто видят кавказских серн утром вблизи скал.