Выходные на Кубани будут дождливыми и туманными

По данным синоптиков, жителей и гостей Краснодарского края ожидает похолодание к 18-19 сентября.

Гидрометцентр прогнозирует на 16-17 сентября в Краснодаре переменную облачность без существенных осадков. Температура днем достигнет 25 ℃, а ночью упадет до 14 ℃.

В крае в эти дни также переменная облачность, но местами возможен кратковременный или сильный дождь. Ночью и утром местами туман. Порывы ветра могут достигать 14 м/c. Температура днем 20-25 ℃, а ночью показатели опустятся до 11 ℃. В Туапсинском районе местами дождь с грозой. В Новороссийске порывы ветра 23 м/c.

Ситуация сохранится и на выходных, 18-19 сентября. Синоптики прогнозируют на Кубани облачную погоду с дождем, грозами и порывами ветра до 14 м/c. Днем температура составит 21-26 ℃, а ночью может упасть до 9 ℃.

Также специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций при МЧС России предупредили, что на этой неделе на Кубани пройдут сильные дожди. По мнению специалистов, это может привести к размыву почв и горных пород, что в свою очередь приведет к чрезвычайной ситуации.

При этом на территории края все еще действует экстренное предупреждение ГУ МЧС России по Краснодарскому краю по высокой пожароопасности. Во время действия режима запрещено разведение огня на открытой местности.